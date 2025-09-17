گزارش آتش سوزی در چند نقطه از جنگل های ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، شعلههای گسترده آتش، از عصر امروز بخشهایی از جنگلها و مراتع شهرستانهای ملکشاهی، ایوان و چرداول را در بر گرفت.
به گفته نیروهای مردمی و امدادی، وزش باد گرم و شیب تند کوهستان، سرعت گسترش حریق را چند برابر کرده است. گزارشها حاکی است که بخشهایی از رویشگاههای کهن بلوط که به «عروس زاگرس» شهرت دارند در معرض نابودی قرار گرفتهاند.
با وجود تلاش نیروهای امدادی، صعبالعبور بودن منطقه و کمبود تجهیزات اطفای حریق، کار مهار شعلهها با دشواری ادامه دارد. تاکنون دهها هکتار از رویشگاههای طبیعی طعمه آتش شده و خسارتهای زیستمحیطی برجای گذاشته است.
عباس شیخی فرماندار ملکشاهی حجم آتش سوزی در جنگلهای ملکشاهی را گسترده عنوان کرد و از همه دستگاههای امدادی، گروههای جهادی و مردمی خواست؛ تا برای کنترل و مهار آتش سوزی پای کار بیایند.
نظر شما