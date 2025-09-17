  1. استانها
  2. ایلام
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

گزارش آتش سوزی در چند نقطه از جنگل های ایلام

گزارش آتش سوزی در چند نقطه از جنگل های ایلام

ایلام - آتش سوزی در چند منطقه جنگلی استان ایلام از عصر چهارشنبه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شعله‌های گسترده آتش، از عصر امروز بخش‌هایی از جنگل‌ها و مراتع شهرستان‌های ملکشاهی، ایوان و چرداول را در بر گرفت.

به گفته نیروهای مردمی و امدادی، وزش باد گرم و شیب تند کوهستان، سرعت گسترش حریق را چند برابر کرده است. گزارش‌ها حاکی است که بخش‌هایی از رویشگاه‌های کهن بلوط که به «عروس زاگرس» شهرت دارند در معرض نابودی قرار گرفته‌اند.

با وجود تلاش نیروهای امدادی، صعب‌العبور بودن منطقه و کمبود تجهیزات اطفای حریق، کار مهار شعله‌ها با دشواری ادامه دارد. تاکنون ده‌ها هکتار از رویشگاه‌های طبیعی طعمه آتش شده و خسارت‌های زیست‌محیطی برجای گذاشته است.

عباس شیخی فرماندار ملکشاهی حجم آتش سوزی در جنگل‌های ملکشاهی را گسترده عنوان کرد و از همه دستگاه‌های امدادی، گروه‌های جهادی و مردمی خواست؛ تا برای کنترل و مهار آتش سوزی پای کار بیایند.

کد خبر 6593134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها