روح‌الله نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی قلعه‌میر خبر داد.

وی با بیان اینکه این حادثه از طریق ستاد فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی شهرداری گلستان اعلام شد، گفت: بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه ۲ نجات به فرماندهی علی جانقلی به محل حادثه اعزام شدند.

نادری با اشاره به ماهیت محل حادثه افزود: واحد دچار حریق، کارگاه تولید درب‌های چوبی آپارتمانی با کاربری نجاری و از جمله تصرفات صنعتی فوق‌پرخطر بود که به دلیل حجم بالای شعله‌وری و قرار داشتن آتش در فاز چهار، تمامی ایستگاه‌های عملیاتی سازمان با تجهیزات کامل به محل فراخوانده شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری گلستان ادامه داد: عملیات اطفای حریق پس از استقرار ایمن خودروهای عملیاتی و با اجرای لاین‌های آب‌دهی پرفشار و به‌کارگیری تاکتیک‌های آفندی و تهاجمی آغاز شد تا از گسترش آتش به واحدهای صنعتی مجاور جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود متریال کلاس A در محل، عملیات آب‌دهی به کانون‌های حریق با استفاده از روش واترجت و مه‌پاش به‌منظور کولینگ محیط انجام گرفت.

نادری افزود: پس از مهار کامل آتش، عملیات جداسازی متریال و لکه‌گیری نهایی انجام شد و در نهایت این عملیات در ساعت ۲۰:۳۵ با موفقیت به پایان رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گلستان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی و مصدوم نداشت و آتش‌نشانی نصیرشهر و ایستگاه‌های تابعه سازمان نیز در پشتیبانی عملیات حضور مؤثری داشتند. علت وقوع این حریق در دست بررسی و نیازمند کارشناسی تخصصی است.