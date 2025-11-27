  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۳۳

آتش‌نشانی: سوله ۱۶۰۰ متری تولید مبلمان طعمه حریق شد

بهارستان- مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری گلستان از مهار حریق گسترده در یک کارگاه تولید مبلمان در قلعه‌میر خبر داد.

روح الله نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار حریق گسترده در یک کارگاه تولید مبلمان در قلعه‌میر خبر داد.

نادری اظهار داشت: امروز وقوع حریق در یک کارگاه بزرگ تولید مبلمان واقع در قلعه‌میر، خیابان اطمینان، کوچه اتحاد (درب هشتم) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع ۶ خودروی عملیاتی شامل دو دستگاه میدلام، سه دستگاه ایسوزو و یک تانکر پشتیبانی به همراه ۱۷ نیروی امدادی تحت فرماندهی هوشنگ سعیدی، فرمانده عملیات شیفت B ایستگاه قلعه‌میر به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان با اشاره به وضعیت محل حادثه ادامه داد: در بدو ورود مشخص شد سوله‌ای به مساحت حدود ۱۶۰۰ مترمربع به‌طور کامل درگیر شعله است و حجم زیادی مواد سریع‌الاشتعال از جمله بشکه‌های تینر در محیط وجود دارد.

نادری گفت: با توجه به شدت حریق و احتمال سرایت آن به سوله‌های مجاور، نیروها با چهار رشته لوله از جهات مختلف عملیات محاصره و مهار آتش را آغاز کردند و عملیات اطفا، خنک‌سازی، لکه‌گیری و ایمن‌سازی سه ساعت و ۴۵ دقیقه ادامه داشت.

وی با بیان اینکه از گسترش آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد، افزود: یک نفر در جریان حادثه دچار شوک شده بود که به اورژانس تحویل داده شد و خوشبختانه هیچ موردی از مصدومیت یا فوت گزارش نشد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان همچنین گفت: سازمان‌های آتش‌نشانی رباط‌کریم، نسیم‌شهر، نصیرآباد و صالحیه در قالب اعزام تانکر پشتیبانی همکاری مؤثری داشتند و نیروهای انتظامی و اورژانس نیز در محل حادثه حضور یافتند.

نادری درباره خسارات حادثه نیز توضیح داد: بخش عمده خسارت شامل ریزش کامل سقف سوله، سوختن محصولات، کلاف‌ها و تجهیزات کارگاهی است و علت حادثه توسط کارشناسان رسمی سازمان در دست بررسی قرار دارد.

