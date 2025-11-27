روح الله نادری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار حریق گسترده در یک کارگاه تولید مبلمان در قلعه‌میر خبر داد.

نادری اظهار داشت: امروز وقوع حریق در یک کارگاه بزرگ تولید مبلمان واقع در قلعه‌میر، خیابان اطمینان، کوچه اتحاد (درب هشتم) به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع ۶ خودروی عملیاتی شامل دو دستگاه میدلام، سه دستگاه ایسوزو و یک تانکر پشتیبانی به همراه ۱۷ نیروی امدادی تحت فرماندهی هوشنگ سعیدی، فرمانده عملیات شیفت B ایستگاه قلعه‌میر به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان با اشاره به وضعیت محل حادثه ادامه داد: در بدو ورود مشخص شد سوله‌ای به مساحت حدود ۱۶۰۰ مترمربع به‌طور کامل درگیر شعله است و حجم زیادی مواد سریع‌الاشتعال از جمله بشکه‌های تینر در محیط وجود دارد.

نادری گفت: با توجه به شدت حریق و احتمال سرایت آن به سوله‌های مجاور، نیروها با چهار رشته لوله از جهات مختلف عملیات محاصره و مهار آتش را آغاز کردند و عملیات اطفا، خنک‌سازی، لکه‌گیری و ایمن‌سازی سه ساعت و ۴۵ دقیقه ادامه داشت.

وی با بیان اینکه از گسترش آتش به واحدهای مجاور جلوگیری شد، افزود: یک نفر در جریان حادثه دچار شوک شده بود که به اورژانس تحویل داده شد و خوشبختانه هیچ موردی از مصدومیت یا فوت گزارش نشد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی گلستان همچنین گفت: سازمان‌های آتش‌نشانی رباط‌کریم، نسیم‌شهر، نصیرآباد و صالحیه در قالب اعزام تانکر پشتیبانی همکاری مؤثری داشتند و نیروهای انتظامی و اورژانس نیز در محل حادثه حضور یافتند.

نادری درباره خسارات حادثه نیز توضیح داد: بخش عمده خسارت شامل ریزش کامل سقف سوله، سوختن محصولات، کلاف‌ها و تجهیزات کارگاهی است و علت حادثه توسط کارشناسان رسمی سازمان در دست بررسی قرار دارد.