نیویورک تایمز: حماس مجددا کنترل غزه را به دست گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اذعان کرد که از زمان عقب نشینی نظامیان صهیونیست از بخش‌هایی از نوار غزه در ماه اکتبر نیروهای حماس خیلی زود در این مناطق مستقر شده و روز به روز در حال بازسازی قدرت خود هستند.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس وابسته به جنبش حماس بار دیگر برای تأمین امنیت به خیابان‌های نوار غزه برگشتند و در حال بازداشت عناصر خائن و مزدور وابسته به رژیم صهیونیستی هستند.

نیویورک تایمز اضافه کرد، با وجود شهادت تعداد زیادی از فرماندهان و نیروهای حماس و درگیری در یک جنگ ۲ ساله، این جنبش موفق شده بار دیگر کنترل نوار غزه را به دست بگیرد. مسئولان صهیونیست نیز اعتراف کرده‌اند که حماس متحمل ضرباتی شده اما شکست نخورده و همچنان هزاران نیروی رزمی دارد.

یکی از مسئولان بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعتراف کرد که حماس به سرعت برای فرماندهان شهید خود جایگزین تعیین کرد و هنوز بسیاری از تونل‌های زیرزمینی این جنبش دست نخورده باقی مانده‌اند.