رسوایی جدید برای ارتش صهیونیستی؛ چُرت کماندوی اسرائیلی حین عملیات!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، رسانه‌های عبری زبان فاش کردند که یک کماندوی ارتش رژیم صهیونیستی در جریان عملیات این نظامیان در روستای قباطیه واقع در نزدیکی جنین به خواب رفته و نیروهای دیگر او را در یک خانه در روستای مذکور رها کردند.

بر اساس این گزارش، نظامی مذکور بدون آنکه کسی او را بیدار کند از خواب برخواسته و خود را به نیروهای دیگر که از منطقه دور شده بودند رساند.

ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقات داخلی را در خصوص این رسوایی در یگان نیروهای کماندوی خود آغاز و اعتراف کرده که وقوع چنین وقایعی، خطرناک است.

مسئولان ارتش اشغالگر صهیونیستی اعلام کردند که این واقعه یک شکست در حوزه فرماندهی به شمار می‌رود.

پیش از این نیز منابعی در ارتش رژیم صهیونیستی از گسترش استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکی در میان نظامیان اسرائیلی خبر داده بودند.