به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه عبری زبان معاریو مدعی شد که احتمال برگزاری یک نشست میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فلوریدا طی پایان ماه جاری میلادی وجود دارد.

بر اساس این گزارش، آمریکا شرط کرده که تل آویو باید با قرارداد گازی با مصر قبل از برگزاری این نشست موافقت کند.

قرار است هواپیمای حامل نتانیاهو و خانواده اش روز یکشنبه ۲۸ دسامبر به سمت فلوریدا پرواز کند و ۳ ژانویه به اراضی اشغالی برگردد.

همچنین گزارش شده که نتانیاهو در این سفر با ترامپ دیدار کرده و در خصوص مرحله دوم توافق آتش بس غزه رایزنی خواهد کرد.

روز گذشته نیز پایگاه آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که کاخ سفید برای کاهش تنش میان رژیم صهیونیستی و قاهره و برگزاری یک نشست میان نتانیاهو و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تلاش می‌کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو و السیسی از زمان جنگ غزه با یکدیگر در ارتباط نبوده‌اند و مسئولان آمریکایی گفته که پیش شرط برگزاری نشست مذکور موافقت نتانیاهو با قرارداد گازی راهبردی با قاهره است.

در این گزارش تاکید شده است که استراتژی آمریکا برای بهبود روابط میان تل آویو و کشورهای عربی استفاده از دیپلماسی اقتصادی است. واشنگتن تلاش دارد با استفاده از بسته‌های اقتصادی در زمینه‌های انرژی و تکنولوژی کشورهایی مانند سوریه و عربستان را نیز به سمت عادی سازی روابط بکشاند.

بر اساس این گزارش، هدف از این اقدامات خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای سیاسی و بین المللی است.