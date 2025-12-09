افزایش موارد مسمومیت کبدی با مصرف «اسپیرولینا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مرجان کریمی گفت: بر اساس گزارشهای ثبتشده در سامانه ADR.TTAC.IR، مصرف اسپیرولینا با توصیه افراد غیرمتخصص موجب بروز عوارض شدید کبدی در کشور شده و نمونههای مشابه در سایر کشورها نیز مشاهده شده است.
وی اظهار داشت: در ماههای گذشته گزارشهایی در سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی در پی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاههای ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.
کریمی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها، گفت: گزارشات نشان میدهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فرآورده ثبت شده است.
وی افزود: مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.
رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآوردههای سلامت ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنتیاکسیدانها و پروتئین است اما مصرف کنترل نشده آن میتواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست اما آلودگیهایی با سیانوتوکسینها، فلزاتسنگین، آفتکشها یا هیدروکربنهای آروماتیک چند حلقهای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین میتواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانیمدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.
کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود. لذا از مصرف خودسرانه و مصرف فرآوردههای غیرمجاز این جلبک باید اکیداً اجتناب گردد.
نظر شما