۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۶

افزایش موارد مسمومیت کبدی با مصرف «اسپیرولینا»

رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو، نسبت به افزایش موارد مسمومیت کبدی ناشی از مصرف بی رویه فرآورده «اسپیرولینا»، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مرجان کریمی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ADR.TTAC.IR، مصرف اسپیرولینا با توصیه افراد غیرمتخصص موجب بروز عوارض شدید کبدی در کشور شده و نمونه‌های مشابه در سایر کشورها نیز مشاهده شده است.

وی اظهار داشت: در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی در سامانه گزارش دهی عوارض و اشتباهات دارو پزشکی کشور مبنی بر بروز عارضه آسیب کبدی در پی مصرف فرآورده اسپیرولینا با توصیه باشگاه‌های ورزشی و افراد غیرمتخصص دریافت شده است.

کریمی با اشاره به ثبت موارد مشابه در سایر کشورها، گفت: گزارشات نشان می‌دهد در برزیل ۶۰ مورد فوت و ۱۲۶ آسیب کبدی ناشی از این فرآورده ثبت شده است.

وی افزود: مردم باید علاوه بر تبلیغات اغواکننده، از مضرات بالقوه این جلبک نیز آگاه باشند.

رئیس گروه پایش ایمنی مصرف فرآورده‌های سلامت ادامه داد: گرچه اسپیرولینا یک جلبک سبز-آبی سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی، آنتی‌اکسیدان‌ها و پروتئین است اما مصرف کنترل نشده آن می‌تواند مخاطرات جدی به همراه داشته باشد.

وی با بیان اینکه احتمال ایجاد مواد سمی در طول کشت و فرآوری جلبک محتمل است، گفت: اگرچه خود جلبک سمی نیست اما آلودگی‌هایی با سیانوتوکسین‌ها، فلزات‌سنگین، آفت‌کش‌ها یا هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای و سمومی مانند سم میکروسیستین و هپاتوتوکسین می‌تواند منجر به مسمومیت، آسیب کبدی، اختلال گوارشی و حتی خطرات طولانی‌مدت مانند آلزایمر و پارکینسون شود.

کریمی خاطر نشان کرد: فیکوسیانین موجود در جلبک نیز ممکن است در برخی افراد آلرژی ایجاد کند و حتی منجر به شوک آنافیلاکسی شود. لذا از مصرف خودسرانه و مصرف فرآورده‌های غیرمجاز این جلبک باید اکیداً اجتناب گردد.

حبیب احسنی پور

    • مریم گلی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اسنپ بک مگه نیست ، این ... و زهرمار ها چیه پس ؟ وزارت بهداشت باید کجا و طبق چه منشوری بجنبد ؟ چرا تولید کنندگان داروها و فرآورده های طب سنتی این قدر ناراضی هستند پس ؟ آقای پزشکیان ! من از کجا ؟ .... از کجا ؟ متولی امر نداریم ؟
    • محمد IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اگر واردات در موازات تولید داخلی هرچند با قیمت بالاتر آزاد باشد رقابت سالم به وجود میاد و محصولات بی کیفیت و تقلبی عملا خریدار ندارند، این سیستم تکیه به تولیدات داخل به هر قیمتی و تحت هر شرایطی !!!!باعث شده حقوق خریدار زیر پا گذاشته بشه در هر حیطه ای و بارها دیدیم محصولات بی کیفیت و مضر به خورد مردم داده شد
    • شهروند IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی پول فدای سلامت مردم هست منتظر این وقایع باید بود، تبلیغات زیاد این جلبک و فرارده های کناری آن در سطح وسیع از صدا و سیمای مملکت این نتیجه رو داره.

