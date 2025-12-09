روسیه، اروپا را به کارشکنی در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پولیانْسکی جانشین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت اعلام کرد که کشورهای اروپایی حامی اوکراین، در حال کارشکنی در روند تلاش‌های مشترک روسیه و آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین هستند.

وی گفت: رئیس‌جمهوری فاسد اوکراین که همچنان حقوق و آزادی‌های اساسی مردم خود را پایمال می‌کند، برای حفظ قدرت از هیچ اقدامی حتی هدر دادن جان مردم خود دریغ نمی‌کند.

این دیپلمات روس افزود: در همین حال، همدستان اروپایی زلنسکی که نمی‌خواهند شاهد فروپاشی ننگین پروژه ضدروسی خود باشند، به‌طور فعال در تلاشند تا ابتکارهای صلح پیشنهادی روسیه و آمریکا را تضعیف کنند. تاریخ درباره آنها قضاوت سختی خواهد کرد.

آمریکا تلاش می‌کند با فشار بر اوکراین، به جنگ پایان دهد. اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای غربی، اقدامات واشنگتن را همراهی با روسیه ارزیابی کرده و با جزئیات طرح صلح پیشنهادی کاخ سفید مخالفت کرده اند.