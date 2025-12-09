زلنسکی: آمریکا هنوز برای دیدن اوکراین در ناتو آماده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین گفت که طرح صلح به روز شده برای اوکراین شامل ۳ سند مرتبط با منافع اوکراین و اروپا و تضمین‌های امنیتی و بازسازی است.‌

وی افزود: متأسفانه آمریکا هنوز برای دیدن اوکراین در ناتو آماده نیست.

پیش از این منابع آگاه اعلام کردند که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و «جرد کوشنر» داماد او مهلت چند روزه‌ای به «ولودیمیر زلنسکی» برای پاسخ به پیشنهاد مربوط به توافق صلح داده‌اند. ترامپ امیدوار است که بحران اوکراین تا پیش از کریسمس حل شود.

پیش از این اکسیوس به نقل از دو مقام اوکراینی گزارش داد که «ولودیمیر زلسنکی» رئیس‌جمهوری اوکراین برای واگذاری سرزمین و امتیازهای دیگر به روسیه از سوی آمریکا تحت فشار است.

به گفته مقامات اوکراینی، پیشنهادهای آمریکا پس از دیدار پنج‌ساعته مذاکره‌کنندگان آمریکایی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در کاخ کرملین «بدتر از قبل» شده است.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه گفت: من از آمریکا می‌خواهم که به من کمک کند تا امنیت انتخابات را تضمین کنم.

وی افزود: اوکراین در ۶۰ تا ۹۰ روز آینده آماده برگزاری انتخابات خواهد بود.

زلنسکی گفت: اوکراین آماده توقف حمله به تأسیسات انرژی روسیه است به این شرط که مسکو نیز متقابلاً حملات خود را متوقف کند.

وی در ادامه اظهار داشت: ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا در دو هفته آینده جلسه‌ای در بالاترین سطح با آمریکا برگزار کنیم.