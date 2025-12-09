ترامپ به دنبال حل بحران اوکراین تا «کریسمس»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک روزنامه انگلیسی زبان نوشت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا امیدوار است تا پیش از فرا رسیدن اعیاد سال میلادی بحران اوکراین حل شود.
به نوشته این روزنامه، منابع آگاه اعلام کردند که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا و «جرد کوشنر» داماد او مهلت چند روزهای به «ولودیمیر زلنسکی» برای پاسخ به پیشنهاد مربوط به توافق صلح دادهاند.
بر اساس این گزارش، دولت آمریکا در تلاش است با پیشنهادهای تازه، زمینه پایان درگیریها را تا پایان سال جاری میلادی فراهم کند.
پیش از این اکسیوس به نقل از دو مقام اوکراینی گزارش داد که «ولودیمیر زلسنکی» رئیسجمهوری اوکراین برای واگذاری سرزمین و امتیازهای دیگر به روسیه از سوی آمریکا تحت فشار است.
به گفته مقامات اوکراینی، پیشنهادهای آمریکا پس از دیدار پنجساعته مذاکرهکنندگان آمریکایی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، در کاخ کرملین «بدتر از قبل» شده است.
