آغاز نشست «زلنسکی» با مقامات ارشد ۳ کشور اروپایی در لندن

نشست رئیس جمهور اوکراین با نخست وزیر انگلیس، رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان در لندن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، با ورود «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین به لندن، وی از سوی کر استارمر نخست وزیر انگلیس مورد استقبال قرار گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، پس از ورود وی به دفتر نخست وزیر انگلیس، دیدار «ولودیمیر زلنسکی» با مقامات اروپایی آغاز شد.

در این نشست چهارجانبه، علاوه بر رئیس جمهور اوکراین، کر استارمر نخست وزیر انگلیس، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان حضور دارند.

طرفین پیش از آغاز نشست مذکور ادعا کردند که برای کمک به اوکراین تلاش خواهند کرد!

