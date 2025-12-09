مقام نظامی مسکو: نیروهای روسیه در تمام محورها در حال حمله هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه در جریان بازدید از یکی از محورهای جنگی تاکید کرد: مأموریت اصلی نیروهای مرکزی بعد از آزادسازی شهر کراسنوارمیسک منهدم کردن تشکیلات نیروهای اوکراینی است که در نزدیکی دیمیتروف محاصره شده‌اند.

وی اضافه کرد: ارتش روسیه تقریباً در تمام محورها در حال حمله است. این نیروها در شهر آزاد شده کراسنوارمیسک در حال تفتیش محله‌های مسکونی و کمک رسانی به مردم هستند. ۲۰۰ تن از آنها به مناطق امن منتقل شده‌اند.

گراسیموف بیان کرد: بخش جنوبی شهر دیمیتروف که ۳۰ درصد از کل ساختمان‌های این شهر را در بر گرفته آزاد شده است.