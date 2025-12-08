«زلنسکی» لندن را به مقصد بروکسل ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اکنون دفتر نخست وزیر انگلیس را ترک کرد، بدون اینکه مصاحبه مطبوعاتی را پس از برگزاری نشست چهارجانبه با مقامات اروپایی برگزار کند.

رئیس جمهور اوکراین قرار است تا ساعاتی دیگر به بروکسل سفر کند تا با مارک روته، دبیرکل ناتو و اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کند.

از سوی دیگر، رم اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی فردا قرار است با جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا دیدار کند.

ساعاتی پیش، پس از ورود زلنسکی به دفتر نخست وزیر انگلیس، دیدار وی با مقامات اروپایی آغاز شد.

در این نشست چهارجانبه، علاوه بر رئیس جمهور اوکراین، کر استارمر نخست وزیر انگلیس، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فردریش مرتس، صدراعظم آلمان حضور داشتند.

طرفین پیش از آغاز نشست مذکور ادعا کردند که برای کمک به اوکراین تلاش خواهند کرد!