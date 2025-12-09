به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در سخنانی اعلام کرد: اکثریت قریب به اتفاق اوکراینی‌ها نمی‌خواهند به مبارزه برای گروهی که قدرت را غصب کرده ادامه دهند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این خصوص ادامه داد: آمریکا با دقت و وسواس فراوان در حال کار روی پیشنهادهای واقع بینانه برای حل و فصل بلندمدت و پایدار مناقشه اوکراین است.

واسیلی نبنزیا سپس افزود: مسکو در هر صورت به اهداف عملیات ویژه نظامی خود دست خواهد یافت و ترجیح می‌دهد این کار را از طریق دیپلماتیک انجام دهد، اما به دلیل اقدامات جنگ‌طلبان اروپایی افق جدی برای این امر مشاهده نمی‌کند.

این در حالیست که دیمیتری پولیانْسکی جانشین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت پیشتر اعلام کرد که کشورهای اروپایی حامی اوکراین، در حال کارشکنی در روند تلاش‌های مشترک روسیه و آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین هستند.

وی گفت: رئیس‌جمهور فاسد اوکراین که همچنان حقوق و آزادی‌های اساسی مردم خود را پایمال می‌کند، برای حفظ قدرت از هیچ اقدامی حتی هدر دادن جان مردم خود دریغ نمی‌کند. در همین حال، همدستان اروپایی زلنسکی که نمی‌خواهند شاهد فروپاشی ننگین پروژه ضدروسی خود باشند، به‌طور فعال در تلاشند تا ابتکارهای صلح پیشنهادی روسیه و آمریکا را تضعیف کنند. تاریخ درباره آنها قضاوت سختی خواهد کرد.