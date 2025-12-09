امیر یونسیان، مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین نشست کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی و مگا پروژههای علمی کشورهای عضو بریکس گفت: این نشست به میزبانی ایران در هتل آزادی برگزار میشود و جمهوری اسلامی ایران برای نخستینبار در این رویداد شرکت کرده است. معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز شبکه آزمایشگاهی کشور را بهعنوان فوکالپوینت بریکس در ایران برگزیده است.
وی افزود: قصد داریم شبکه آزمایشگاهی کشور را در این کارگروه بهعنوان یکی از ساختارها و مگاپروژههای خدماتی حوزه زیرساختهای آزمایشگاهی به کشورهای عضو معرفی کنیم و پیشنهاد عضویت این شبکه را در شبکه زیرساختهای آزمایشگاهی کشورهای عضو بریکس ارائه دهیم.
یونسیان با اشاره به عملکرد موفق شبکه آزمایشگاهی اظهار کرد: تجربه شبکه آزمایشگاهی کشور بهدلیل توفیق در همرسانی و تجمیع زیرساختهای آزمایشگاهی در سطح ملی، بهعنوان یک الگوی موفق مطرح است و امیدواریم پس از برگزاری این همایش، کشورهای عضو نیز همکاریهای لازم را آغاز کنند. همچنین تلاش ما بر این است که با ایجاد یک ساختار شبکهای مشترک، زیرساختهای آزمایشگاهی کشورهای عضو را در کنار یکدیگر قرار دهیم.
مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور درباره برنامه ارائه پروژههای ایران در این رویداد گفت: یکی از محورهای اصلی نشست، معرفی زیرساختها و مگاپروژههای جمهوری اسلامی ایران است. در این چارچوب، ۴ مگا پروژه آزمایشگاه ملی مغز، آزمایشگاه نخستی سانان، مرکز چشمه نور و رصدخانه ملی ایران نیز در این نشست ارائه و معرفی شد.
وی ادامه داد: در روز دوم نشست نیز بنا داریم شبکه آزمایشگاهی کشور را بهعنوان یکی دیگر از مگاپروژههای ملی معرفی کنیم و به سوالات نمایندگان کشورهای عضو پاسخ دهیم.
یونسیان درباره ترکیب شرکتکنندگان اظهار داشت: این نشست برای کشورهای عضو بهصورت حضوری و آنلاین برگزار میشود. نمایندگان آفریقای جنوبی، برزیل و هیئت روسیه که میزبان قبلی کارگروه بوده است بهصورت حضوری حضور دارند. همچنین نمایندگان چین، اندونزی، اتیوپی، هند و امارات متحده عربی نیز بهصورت آنلاین در نشست شرکت کردهاند.
