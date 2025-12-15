به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تیوی بریکس، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران در دیداری که در عشقآباد برگزار شد، بر گسترش همکاریهای دوجانبه در بخشهای گاز و برق تأکید کردند. دو طرف همچنین به بررسی پروژههای مهم انرژی و زیرساختی پرداختند.
برزیل و چین نیز کار خود را برای راهاندازی یک آزمایشگاه مشترک فضایی آغاز کردهاند. این پروژه که همزمان با آمادهسازی یک تلسکوپ جدید برای رصد ماهوارهها و اجرام نزدیک به زمین انجام میشود، مرحله تازهای از همکاریهای علمی و پژوهشهای فضایی عمیق میان دو کشور را رقم زده است.
دولت اتیوپی از راهبرد ملی پرداخت دیجیتال برای دوره ۵ ساله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ رونمایی کرد. این برنامه با هدف گسترش دسترسی عمومی، افزایش همپذیری سامانهها و حمایت از تحول دیجیتال فراگیر، همزمان با راهاندازی یک پلتفرم پرداخت آنی اجرا میشود.
مصر و برنامه توسعه ملل متحد نیز یک طرح مشترک برای افزایش تابآوری اقلیمی شهرهای استان دمیات امضا کردند. این پروژه قرار است به عنوان الگویی برای مناطق مختلف دلتای نیل و سایر کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرد.
در هند، دولت و دانشمندان با اجرای یک طرح آزمایشی مشترک از هوش مصنوعی برای بهبود بهرهوری کشاورزی استفاده کردند. نتایج این طرح نشان میدهد که فناوریهای هوشمند میتوانند نقش مؤثری در افزایش عملکرد محصولات و حمایت عملی از کشاورزان ایفا کنند.
برزیل همچنین قصد دارد یک مرکز تخصصی موضوعی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اقیانوسی ایجاد کند. این مرکز علمی قرار است بر توسعه ۴ فناوری نوظهور در زمینه بهرهبرداری پایدار از انرژی دریا تمرکز داشته باشد.
در امارات متحده عربی، دبی از سامانه ثبتنام بدون تماس برای هتلها رونمایی کرده است. این اقدام در حالی انجام میشود که هتلهای دبی طی ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۵.۷ میلیون اقامت شبانه گردشگران خارجی را ثبت کردهاند.
در بخش دیگری از این گزارش، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه و پرابوو سوبیانتو رئیسجمهور اندونزی در دیداری در کرملین، چشماندازهای شراکت راهبردی دو کشور را بررسی کردند. پوتین در این دیدار از رشد ۱۷ درصدی حجم مبادلات تجاری دو کشور در ۹ ماه نخست سال جاری خبر داد.
نظر شما