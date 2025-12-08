علیرضا هاشمی، مدیر امور بینالملل مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات هفتمین نشست کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی و پروژههای علمی بریکس که امروز ۱۷ آذرماه در هتل آزادی تهران برگزار شد، گفت: کارگروه زیرساختهای تحقیقاتی بریکس که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده با هدف ایجاد همکاری در زمینه زیرساختهای کلان تحقیقاتی و حمایت از پروژههای بزرگ علمی تشکیل شده است.
وی افزود: این کارگروه همچنین فرصت مهمی برای تحقیقات بنیادین و کاربردی ایجاد میکند تا بتوانند راهحلهایی برای چالشهای مشترک کشورهای بریکس و حتی مسائل جهانی ارائه دهند.
هاشمی با اشاره به مأموریت دیگر این کارگروه اظهار داشت: یکی از وظایف مهم این مجموعه، ایجاد یک پلتفرم دیجیتال با عنوان زیرساخت توسعه پیشرفته تحقیقاتی جهان یا BRICS-GRAIN است. در این پلتفرم، اطلاعات زیرساختهای تحقیقاتی کشورهای عضو در پنج حوزه انرژی، فناوری نانو، زیستشناسی، فیزیک بنیادی و ستارهشناسی ارائه میشود. هدف اصلی این پلتفرم، تسهیل تبادل دادهها و ایدهها و ایجاد زمینه همکاری علمی میان کشورهای عضو است.
مدیر امور بینالملل مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران میزبان این نشست دو روزه است که از ۱۷ تا ۱۹ آذر ۱۴۰۴ (برابر با ۸ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵) در هتل آزادی تهران برگزار میشود. این نشست بر سه محور اصلی متمرکز است: توسعه همکاریهای تحقیقاتی بین اعضای بریکس، کمک به راهاندازی و تأمین مالی پروژههای تحقیقاتی، و ارتقای زیرساختهای تحقیقاتی بهعنوان موتور نوآوری، توسعه پایدار و دیپلماسی علمی.
او در توضیح نحوه برگزاری نشست گفت: این برنامه با مدیریت مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و با همراهی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان برگزار میشود. نشست به صورت ترکیبی (حضوری و برخط) انجام خواهد شد. در بخش حضوری، نمایندگانی از روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل در تهران حضور دارند و سایر کشورها از جمله چین، اتیوپی، اندونزی و امارات به صورت آنلاین شرکت میکنند.
