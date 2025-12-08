به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نشست کارگروه بریکس در حوزه زیرساخت‌های تحقیقاتی و پروژه‌های کلان علمی با حضور مقاماتی از کشورهای ایران، روسیه، آفریقای جنوبی و برزیل امروز ۱۷ آذرماه در هتل آزادی تهران آغاز شد.

محورهای تمرکز این نشست در تهران پیرامون موضوعاتی چون توسعه همکاری‌های مشترک تحقیقاتی میان کشورهای عضو بریکس، کمک به پیشبرد سازوکارهای تعریف و تأمین مالی پروژه‌های کلان علمی، ارتقای نقش زیرساخت‌های تحقیقاتی به‌عنوان موتور نوآوری، توسعه پایدار و دیپلماسی علمی خواهد بود.

کارگروه بریکس در زیرساخت‌های تحقیقاتی و پروژه‌های کلان علمی در سال ۲۰۱۵ طی سومین نشست وزرای علوم، فناوری و نوآوری بریکس تأسیس شد. اهداف کلیدی این کارگروه شامل ارتقای همکاری در زیرساخت‌های تحقیقاتی در مقیاس بزرگ، حمایت از ابتکاراتی که به استفاده کارآمد، توسعه و مدیریت پروژه‌های کلان علمی منتهی می‌شوند و همچنین ایجاد محیطی پویا برای توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی در میان کشورهای بریکس است.

کارگروه بریکس در زیرساخت‌های تحقیقاتی و پروژه‌های کلان علمی فرصت را برای آن دسته از تحقیقات بنیادی و کابردی فراهم می‌کند که منجر به یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های مشترک بریکس و جهان می‌شوند.

این کارگروه همچنین مسئولیت ایجاد پلتفرم دیجیتال «شبکه زیرساخت پیشرفته تحقیقات جهانی بریکس (BRICS GRAIN) » را برعهده دارد که اطلاعات مربوط به بیش از ۳۰ زیرساخت تحقیقاتی در کشورهای بریکس در پنج حوزه انرژی، فناوری نانو، زیست‌شناسی، فیزیک بنیادی و ستاره‌شناسی را ارائه می‌دهد. به‌طورکلی، تسهیل به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها، دسترسی به آزمایشگاه‌ها و تبدیل آن به یک جز حیاتی از تلاش‌های کارگروهی بریکس برای ارتقای همکاری بین کشورهای عضو هدف اصلی این پلتفرم محسوب می‌شود.

این رویداد که به همت، مدیریت و راهبری مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به‌عنوان نقطه تماس بریکس کشور در حوزه فناوری و نوآوری با همکاری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، تا فردا ۱۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.