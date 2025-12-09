حمله به مرزبانی پاکستان در مرز افغانستان؛ ۶ نظامی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از سه منبع امنیتی اعلام کرد که ۶ سرباز پاکستانی در حمله شبه‌نظامیان به یک پست امنیتی در شمال غرب این کشور کشته شده‌اند.

این حمله، اواخر دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه در منطقه پیشین قبیله‌ای کرّم، که نزدیک مرز افغانستان است، رخ داد.

پس از شکست گفت‌وگوهای اخیر صلح میان افغانستان و پاکستان در پایتخت عربستان، درگیری‌های مرزی بین دو کشور از سرگرفته شده است.

مذاکرات ریاض، بخشی از سلسله نشست‌هایی بود که به میانجی‌گری قطر، ترکیه و عربستان، پس از درگیری‌های مرزی ماه اکتبر برگزار شد.

درگیری‌های اکتبر، ده‌ها کشته بر جای گذاشت و بدترین خشونت مرزی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. پاکستان خواهان کنترل فعالیت‌های تحریک طالبان و برخی گروه‌های تروریستی دیگر، توسط طالبان افغانستان است اما کابل، هرگونه ارتباط با این گروه‌ها را رد کرده و اسلام آباد را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است.