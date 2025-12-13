به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با شهباز شریف نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد که ترکیه آماده مشارکت برای تحکیم سازوکار آتشبس میان پاکستان و افغانستان است.
اردوغان با تاکید بر تقویت روابط دوستانه با اسلامآباد، گفت: تلاش خواهد کرد همکاری میان دو کشور در زمینههای مختلف از جمله انرژی، تجارت و سرمایهگذاری افزایش یابد.
وی همچنین ضمن قدردانی از تمدید آتشبس میان پاکستان و افغانستان، آمادگی ترکیه برای مشارکت در سازوکاری که برای حفظ آرامش و جلوگیری از درگیری ایجاد شده را اعلام کرد.
اردوغان و شریف در حاشیه مجمع بینالمللی صلح و اعتماد در عشقآباد پایتخت ترکمنستان دیدار کردند.
مجمع بین المللی صلح و اعتماد در عشقآباد به مناسبت ۳۰ امین سالگرد بیطرفی دائم ترکمنستان و نامگذاری سال ۲۰۲۵ به عنوان «سال بینالمللی صلح و اعتماد» توسط مجمع عمومی سازمان ملل و به میزبانی این کشور برگزار شد.
