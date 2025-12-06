  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

۸ کشته و زخمی در جدیدترین درگیری مرزی افغانستان با پاکستان

منابع خبری از درگیری میان نیروهای افغانستانی و پاکستانی و کشته و زخمی شدن هشت نفر بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع افغانستانی روز شنبه ششم دسامبر(۱۵ آذر ۱۴۰۴) اعلام کردند که بر اثر تبادل آتش شامگاه جمعه با پاکستان در گذرگاه «چمن–سپین بولدک»، چهار غیرنظامی کشته شدند.

مقامات افغانستانی اعلام کردند که چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند. منابع محلی در شهر مرزی چمن در پاکستان نیز اعلام کردند که سه نفر از مجروحان ترخیص شده‌اند.

هر دو طرف یکدیگر را مقصر شروع این درگیری دانستند و این در حالی است که پس از درگیری‌های مرگبار ماه اکتبر،‌ بین دو طرف آتش‌بس برقرار بود.

در مقابل، مقامات پاکستانی نیز اعلام کردند که این شلیک‌های مرزی از سوی افغانستان آغاز شده است.

شاهدان عینی در سمت افغانستانی مرز به خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که تبادل آتش حدود ساعت ۱۰:۳۰ شب آغاز شد و نزدیک به دو ساعت ادامه یافت.

درگیری‌های ماه اکتبر با میانجی‌گری قطر و ترکیه با یک آتش‌بس پایان یافت، اما مذاکرات بعدی در دوحه و استانبول نتوانست به یک توافق دائمی آتش‌بی ختم شود و مرز میان این دو کشور همسایه همچنان بسته باقی مانده است.

