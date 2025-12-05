  1. بین الملل
افغانستان مدعی حمله پاکستان به این کشور شد

سخنگوی دولت موقت افغانستان مدعی حمله پاکستان به قندهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت موقت افغانستان مدعی شد که پاکستان مجدداً به سرزمین‌های این کشور حمله کرده است.

وی در ادامه اظهارات ادعایی خود گفت که نیروهای افغانی موفق شدند حملات پاکستان به برخی مناطق قندهار را دفع کنند.

خبرگزاری رویترز دو روز قبل مدعی شد که دولت موقت افغانستان و پاکستان مذاکرات صلح جدیدی را در عربستان سعودی برگزار کرده و بر حفظ آتش بس توافق کرده‌اند؛ اقدامی که جدیدترین تلاش برای کاهش تنش‌ها میان این همسایگان در جنوب آسیا به شمار می‌رود.

یکی از مقامات ارشد دولت موقت افغانستان نیز گفت که این مذاکرات به ابتکار عربستان سعودی انجام شد و افزود: ما برای دیدن نتیجه مثبت، پذیرای جلسات بیشتر هستیم.

پس از وقوع درگیری‌های مرزی مرگبار در ماه اکتبر، در هفته‌های اخیر و پس از مذاکراتی به میزبانی قطر و ترکیه، آتش بس بین دو کشور برقرار شده است، اگرچه دو طرف نتوانستند به توافق صلح برسند.

