تبادل آتش بین افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از شکست گفت‌وگوهای صلح میان افغانستان و پاکستان در پایتخت عربستان، مقامات این دو کشور جنوب آسیا اعلام کردند که روز جمعه، آتش سنگینی در طول مرز مشترک رد و بدل شد.

تا کنون گزارشی از تلفات انسانی درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان منتشر نشده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان گفت که نیروهای پاکستانی به منطقه اسپین بولدک در ولایت قندهار حمله کرده‌اند. از سوی دیگر، سخنگوی نخست‌وزیر پاکستان نیز نیروهای افغانستانی را به «شلیک بی‌دلیل» در مرز چمن متهم کرد.

مشرف زیدی سخنگوی دولت پاکستان، در بیانیه‌ای اعلام کرد: پاکستان، اوضاع منطقه را با دقت رصد می‌کند و به حفاظت از تمامیت ارضی خود و امنیت شهروندانش متعهد است.

این تبادل آتش، دو روز پس از پایان دور جدید گفت‌وگوهای صلح میان این دو همسایه در جنوب آسیا صورت گرفت.

مذاکرات هفته گذشته، بخشی از سلسله نشست‌هایی بود که به میانجی‌گری قطر، ترکیه و عربستان، پس از درگیری‌های مرزی ماه اکتبر برگزار شد.

درگیری‌های اکتبر، ده‌ها کشته بر جای گذاشت و بدترین خشونت مرزی از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود. پاکستان خواهان کنترل فعالیت‌های تحریک طالبان و برخی گروه‌های تروریستی دیگر، توسط طالبان افغانستان است اما کابل، هرگونه ارتباط با این گروه‌ها را رد کرده و اسلام آباد را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است.