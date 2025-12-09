  1. بین الملل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

هشدار پاکستان به طالبان و هند

رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان اعلام کرد که پاسخ به هرگونه تعرضی، کوبنده خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال عاصم منیر فرمانده جدید نیروهای مسلح پاکستان در نطقی خطاب به نظامیان این کشور گفت: این پیام صریح به دولت طالبان در کابل منتقل شده است که افغانستان باید بین پاکستان و گروه فتنه الخوارج (تحریک طالبان پاکستان)، یکی را انتخاب کند.

وی خطاب به دولت هند نیز گفت: دهلی‌نو مراقب خیالاتش باشد زیرا پاسخ پاکستان به هرگونه تعرض، سریع‌تر و شدیدتر از گذشته خواهد بود.

روابط پاکستان با هند و افغانستان در ماه‌های اخیر، پرتنش بوده است. اسلام آباد از طالبان افغانستان خواسته است که عناصر طالبان پاکستان را مهار کند.

کابل، اتهامات اسلام‌آباد درباره حمایت از طالبان پاکستان را رد کرده و اسلام آباد را به دخالت در امور داخلی افغانستان متهم کرده است.

تشدید تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد، موجب نزدیکی کابل به دهلی نو شده است.

