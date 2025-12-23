۵ نیروی پلیس پاکستان در حمله افراد مسلح کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه داون پاکستان، پنج مأمور پلیس در حمله مسلحانه به خودروی آنان در منطقه گورگوری شهرستان کرک در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند.

شاهدان و مقامات پلیس اعلام کردند که در زمان وقوع حادثه، یگان بزرگی از نیروهای پلیس از جمله رئیس پلیس شهرستان در محل حضور داشتند و عملیات جست‌وجو و پاکسازی منطقه ادامه دارد. تصاویر منتشر شده توسط پلیس، بقایای خودروی سوخته را نشان می‌دهد.

این حمله بخشی از سلسله حملات اخیر علیه نیروهای انتظامی در استان خیبر پختونخوا است. هفته گذشته، یک مأمور پلیس و برادرش در حمله مسلحانه در شهرستان لکی مروت کشته شدند.

همچنین، اوایل این ماه، یک مأمور پلیس جان خود را از دست داد و پنج نفر دیگر در همان شهرستان زخمی شدند. در نوامبر نیز سه مأمور پلیس هنگام پاسخ به حمله تروریستی به یک پاسگاه در هانگو کشته شدند.

مقامات محلی ضمن تأکید بر ادامه عملیات ضدتروریستی، از مردم خواستند اطلاعات مرتبط با عوامل حمله را در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند.