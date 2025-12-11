عراقچی: خواهان «فصلی جدید» در روابط ایران و لبنان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی با انتشار پستی در شبکه ایکس و در پاسخ به «یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان تصریح کرد: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم از دعوت محبت‌آمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم.

وی افزود: در عین حال تصمیم او برای عدم استقبال از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهمان‌نوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است.

عراقچی ادامه داد: روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بی‌طرف» ندارند.

وزیر امور خارجه افزود: با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتش‌بس»، کاملاً درک می‌کنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. از این رو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را می‌پذیرم.

عراقچی تصریح کرد: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.