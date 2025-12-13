«هم نشین» و «کاشه» منتشر شدند؛ شنیدن «جان پنهان» با همراهی «روح اسب»!

به گزارش خبرنگار مهر، آلبومهای «جان پنهان» با هنرمندی داود آزاد و تیوکاستین، «کاشه» با هنرمندی علی کاظمی و «هم نشین» با هنرمندی علی کاظمی سه اثر جدیدی هستند که طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفتند.
آلبوم «جان پنهان»؛ داود آزاد با همراهی روح اسب
آلبوم «جان پنهان» اثری تلفیقی از موسیقی ایران و سرخ پوستان آمریکا است که طی روزهای اخیر در قالب بداهه نوازی داود آزاد و همراهی تیوکاستین ملقب به «روح اسب» در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
در توضیح این آلبوم آمده است:
«جان پنهان» آلبومی است که در آن اصالت موسیقی ایرانی برای اولین بار با رنگ و بوی فلوت بومی سرخپوستان آمریکا ترکیب شده است تا تجربهای نوین از هارمونی فرهنگها به شما ارائه دهد.
این آلبوم در نیویورک به شکل کاملاً بداهه و بدون تمرین نواخته و ضبط شده است، تیوکاسین (روح اسب) نوازنده فلوت بومیان آمریکا به همراه نوازندگانی از آمریکا، کلمبیا، هند و ایران به هنرنمایی پرداختهاند. این در حالی است که داود آزاد در این کار اشعاری از مولانا و شمس مغربی خوانده و عود، تنبور و دف نواخته است.
داود آزاد خواننده و نوازندههای عود، تنبور و دف، تیوکاستین نوازنده فلوت بومیان آمریکا، جان بنتال نوازنده گیتار و ماندولین، جرمیا حسی نوازنده گیتار بیس، آلکس الکساندر نوازنده سازهای کوبهای، سریش مانجی کومار نوازنده طبلا، جاود ابراهیم پور نوازنده نی ایرانی، ژیوار شیخ الاسلامی آواهای کردی، مینا دریس آواهای عربی هنرمندانی هستند که در این آلبوم حضور دارند.
آلبوم «کاشه»؛ تجربه حضور در یک دنیای متفاوت با موسیقی
«کاشه» هم عنوان دیگر اثر تازه منتشر شده در فرآیند تولید و انتشار آثار موسیقایی است که طی روزهای گذشته با آهنگسازی و نوازندگی سه تار علی کاظمی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
«بیات اصفهان»، «چهارگاه»، «ابوعطا» بخشی از قطعاتی هستند که در قالبهای زمانی مختلف منتشر شدهاند.
علی کاظمی درباره این آلبوم نوشته است:
«با سهتار دنیای موسیقی ایرانی برایم رنگِ دیگری میگیرد؛ مایهها در ذهنم راههایِ دیگری میجویند، اصوات تأثیرِ متفاوتی رویم میگذارند، احساسات و عواطفِ موسیقاییِ دیگرگونی را تجربه میکنم و مقوله زمان (در همه ابعادِ موسیقاییاش) به گونهای دیگر در وجودم پدیدار میشود.»
آلبوم «هم نشین»؛ بداهه نوازی هایی برای سنتور
آلبوم «هم نشین» در قالب بداهه نوازی سنتور امین جهانگیری هم یکی دیگر از آثار تازه انتشار یافتهای است که در ژانر موسیقی کلاسیک ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
«هم نشین» در ۲ بخش و «گفتگو» در سه بخش عنوان قطعاتی هستند که در فواصل زمانی مختلف برای مخاطبان شنیدنی شدهاند.
این آلبوم به صورت بداهه در دی ماه سال ۱۳۹۹ با همراهی سازهای تمبک و سنتور منتشر شده است.
نظر شما