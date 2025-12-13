خطیب زاده: روابط ایران و چین اصیل و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده در سومین مجمع گفتگوی ایران و چین، اظهار داشت: در آستانه پنجاه و پنجمین سالگرد آغاز روابط ایران و چین در دوره جدید مفتخرم که همراه با همکاران ایرانی و میهمانان ایرانی سومین اندیشکده ایران و چین را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: سومین همایش ایران و چین در شرایطی برگزار میشود که روابط دو جانبه دو کشور و محیط پیرامونی آنها تحت تأثیر جدی قرار گرفته و با شرایط جدیدی رو به رو است. جهان در حال گذار از نظمی کهنه به سازمانبندی جدید است که هیچکدام نمیدانیم به کدام سمت خواهد رفت.
وی افزود: روابط ایران و چین روابطی اصیل، تمدنی و ماندگار و تاریخی است.
خطیب زاده افزود: آنچه در میان این همه تحریم و فشار از تداوم آن اطمینان داریم، یک اصل است و آن اصل، دوستی ایران و چین است.
وی ادامه داد: فارغ از آنچه در نظام بینالملل رخ میدهد و مستقل از آنکه ایالات متحده نظام بینالملل را با چه چالشهایی مواجه میکند، روابط ایران و چین، روابطی اصیل، ماندگار، تمدنی و تاریخی است. این شرایط ویژه، اندیشمندان و نخبگان دو کشور را واداشته است با رویکردی نوین و عملگرایانه، و با هدف تسهیل برنامهریزیهای کوتاهمدت روابط دوجانبه بهگونهای سازگار با برنامههای بلندمدت دو کشور، تلاشهای خود را متمرکز کنند.
خطیب زاده با اشاره به اینکه در فاصله میان برگزاری همایش دوم تا امروز، رهبران عالی دو کشور اراده خود را برای پیشبرد روابط دوجانبه در محیطی کاملاً شکننده و بیثبات به نمایش گذاشتهاند؛ گفت: محیطی شکننده و بیثبات که نتیجه اقدامات برهمزننده نظم و ثبات جهانی و منطقهای از سوی قدرتهای هژمونیطلب است؛ قدرتهایی که نظم جهانی مبتنی بر حق و قانون را به نظمی مبتنی بر زور منتقل کردهاند. ایران و چین، بهعنوان دو کشوری که به چارچوبهای حقوق بینالملل بهمثابه چارچوبهای واقعی شکلدهنده نظم بینالمللی میاندیشند، تلاش کردهاند روابط دو کشور را در این محیط شکننده به بهترین وجه ممکن پیش ببرند و نمایشی از اراده و ظرفیت موجود میان دو پایتخت ارائه دهند.
وی افزود: در همین فاصله، رؤسای جمهور دو کشور با استفاده از فرصتهایی نظیر نشست سازمان همکاری شانگهای، ابتکارات ویژه خود را برای ایفای نقش مؤثر در شکلدهی مناسب به نظام نوین بینالمللی و قرار دادن آن در مسیر تأمین حداکثری منافع تمامی ملتهای جهان ارائه کردند و نشان دادند که روابط دو کشور نه در تقابل با روابط سایر کشورها، بلکه تکمیلکننده نظمی نوین است؛ نظمی که متأسفانه برخی در پی برهم زدن آینده جهانی آن هستند. ابتکارات رؤسای جمهور دو کشور اشتراکات فراوانی دارد؛ نکتهای که برای اندیشهورزان متصل به حاکمیت و مستقل در دو کشور، وظیفهای دوچندان تعریف میکند تا راههای همافزایی دو کشور در عرصه بینالملل را شناسایی کرده و با تسهیل تدوین برنامههای اجرایی روابط دوجانبه در شرایط نوین، امکان کاهش هزینههای تحقق این ابتکارات را فراهم آورند.
معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: سومین همایش اندیشکده ایران و چین در شرایطی برگزار میشود که برنامه هفتم توسعه ایران و برنامه پانزدهم توسعه چین، رویکردهایی را ارائه کردهاند که میتوان بر مبنای آنها چارچوبهای نوینی برای شکلدهی و تنظیم روابط خارجی هر دو کشور تعریف کرد؛ رویکردهایی که با تمرکز بر اشتراکات آنها میتوان به برنامههای عملیاتی، اجرایی و زمانبندیشده دست یافت؛ برنامههایی که در سطح عملیاتی، تحقق کمهزینهتر و پربازدهتر چشماندازها و اهداف کلان رهبران دو کشور برای آینده جهان و مناطق پیرامونی را از مسیر روابط دوجانبه ایران و چین ممکن میسازد.
خطیب زاده افزود: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین پس از موافقت رهبران دو کشور برای ارتقای سطح روابط دوجانبه به سطح مشارکت جامع راهبردی در سال ۱۳۹۴، در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ سند همکاری راهبردی خود را مبتنی بر این سطح نوین از رابطه به امضا رساندند و از دیماه همان سال، این سند را بهصورت عملی وارد فرایند اجرایی کردند. این سند امروز، علیرغم تغییر دولتها در ایران، همچنان بهعنوان سند پایه روابط دوجانبه مورد استناد قرار میگیرد. در جریان برنامههای امروز و فردا، اندیشهورزان دو کشور در جلساتی بسته، چگونگی حرکت بهسوی تحقق اهداف مندرج در این سند را با در نظر گرفتن تغییرات محیط پیرامونی، الزامات ناشی از ابتکارات رؤسای جمهور دو کشور و اقتضائات دقیق و قطعی برنامههای پنجساله توسعه ایران و برنامههای توسعه چین، واکاوی، بررسی و راهکار ارائه خواهند کرد.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه روابط دوجانبه، در عین اتکا به منابع سنتی و افزایش کارآمدی و بهرهوری آنها، نیازمند موتورهای جدیدی برای شتاببخشی به توسعه روابط در مسیر مشارکت جامع راهبردی است، گفت: توجه جدیتر به توسعه همکاریهای فناورانه، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین، تقویت همکاریهای چندجانبه میان ایران و چین و کشورهایی که قادر به تعریف منافع مشترک با دو کشور هستند، همکاریهای گستردهتر در کریدورهای توسعهای، تقویت همکاریها در حوزه گردشگری بهعنوان نماد روابط مردم با مردم، و همکاری در حوزه انرژیهای تجدید پذیر و صنایع پاک بهعنوان شاخص حرکت دو کشور بهسوی اقتصاد پایدار و سبز، از جمله مهمترین موضوعاتی است که ابعاد مختلف آن بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در نشست امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی خاطر نشان کرد: نشست امسال با بهرهگیری از همکاری نهادهای تصمیمساز و اندیشکدههایی که در حاکمیت مسئولیتهای مختلفی در حوزه روابط با چین دارند برگزار میشود و وزارت امور خارجه، بهعنوان محور سازوکار عالی روابط ایران و چین، فضای لازم را برای تبادل نظر مستقیم در قالب این مجمع اندیشکدهای فراهم آورده است روابط ایران و چین، روابطی مبتنی بر انتخاب است، نه از روی اجبار؛ روابطی که تمامی منافع طبیعی دو کشور، ضرورت شکلگیری رابطهای چندلایه و درهمتنیده را ایجاب میکند. ایران و چین، بهعنوان دو پایه مهم جنوب جهانی، بیتردید مسیر مهمی را برای پیشبرد منافع عالیه و مشترک دو کشور و دو ملت بزرگ و دوست در پیش دارند که انشاءالله با همگرایی بیشتر، با سرعت افزونتری طی خواهد شد.
