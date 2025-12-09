هشدار روسیه به آمریکا درباره شروع جنگ علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به انتشار نسخه جدید سند امنیت ملی آمریکا گفت: مسکو امیدوار است که واشنگتن از آغاز یک درگیری تمام‌عیار با ونزوئلا خودداری کند، زیرا چنین اقدامی می‌تواند کل نیمکره غربی را به آشوب بکشد.

این دیپلمات با ابراز نگرانی درباره تنش‌ها بین آمریکا و ونزوئلا، گفت: این تنش‌ها به عمد، توسط واشنگتن تشدید می‌شوند.

به گفته زاخارووا، برخی از مفاد نسخه جدید سند امنیت ملی آمریکا شبیه به اصل ضمیمه روزولت است.

اصل ضمیمه روزولت به دکترین بیست‌وششمین رئیس جمهوری آمریکا درباره حق این کشور برای دخالت در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین اشاره دارد.

آمریکا در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، حضور نظامی خود را در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا افزایش داده است.

واشنگتن به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در حال هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری در مرزهای ونزوئلاست. کاخ سفید، هیچ جزئیاتی درباره این ادعا که افراد هدف قرارگرفته در بیش از ۲۰ حمله، در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، واقعاً قاچاقچی بوده‌اند، ارائه نکرده است. کارشناسان می‌گویند حتی اگر هدف، قاچاقچیان باشند، چنین حملاتی، «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود.