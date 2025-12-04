مادورو: تماس تلفنی با ترامپ دوستانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: تماس با رئیس جمهور ترامپ را میتوان دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل دانست.
وی افزود که این تماس به معنای گشایش در گفتوگو میان دو کشور است و ما از گفتوگو برای اجرای صلح و نیز دیپلماسی حمایت میکنیم.
براساس گزارش الجزیره، مادورو گفته که مردم آمریکا از جنگ خسته شدهاند و وی میداند که آنها مایل نیستند که تجربه لیبی، عراق، افغانستان و ویتنام تکرار شود.
شبکه المیادین نیز به نقل از مادورو اعلام کرد که تماس تلفنی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ۱۰ روز گذشته صورت گرفت با لحنی محترمانه انجام شد.
رئیسجمهور ونزوئلا همچنین تصریح کرد: باید آرامش تزلزلناپذیر و ایمان راسخ به پیروزیمان حفظ کنیم؛ پیروزیای که در واقع پیروزی عدالت و صلح است.
اظهارات مادورو ساعاتی پس از آن انجام میشود که رئیس جمهوری آمریکا خبر داد: کار با ونزوئلا از اعمال فشار گذشته و در جریان تماس کوتاهی که با مادورو داشتم، وی را از برخی کارها مطلع کردم.
وی همچنین در تازهترین اظهار نظر درباره حمله ادعایی به کارتلهای مواد مخدر در ونزوئلا گفت: به زودی حمله زمینی به قاچاق مواد مخدر را آغاز خواهیم کرد.
