به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: تشدید مداوم و عامدانه تنشهای پیرامون ونزوئلا مشهود است. مسکو امیدوار است آمریکا از تشدید تنشها پیرامون ونزوئلا خودداری کند، چرا که این امر عواقب غیرقابل پیشبینی به دنبال خواهد داشت.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این ارتباط آمده است: از رویکرد مادورو برای حفاظت از منافع و حاکمیت ونزوئلا حمایت میکنیم. مسکو همواره از عادیسازی گفتگوها بین آمریکا و ونزوئلا و گام برداشتن در راستای کاهش تنشها حمایت میکند.
دولت آمریکا بهویژه در دوره دونالد ترامپ، با طرح اتهاماتی از جمله «قاچاق مواد مخدر» علیه نیکلاس مادورو و مقامات ارشد ونزوئلا، تلاش کرده است تا مشروعیت دولت کاراکاس را زیر سوال برده و زمینه حقوقی و سیاسی برای سرنگونی کاراکاس را فراهم کند.
واشنگتن این اتهامات را بهانهای برای تشدید تحریمها، مسدودسازی داراییها و افزایش فشار بینالمللی علیه ونزوئلا قرار داد؛ ادعاهایی که دولت مادورو آنها را کاملاً سیاسی و بی پایه و اساس توصیف کرده است.
