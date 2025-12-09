رونمایی ونزوئلا از طرح دفاعی جدید در سایه تهدیدات آمریکا

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا اعلام کرد که کشورش قصد دارد در سال آینده، در چارچوب چشم‌اندازی که آن را «طرح ۲۰۲۶» نامیده است، توانمندی‌های دفاعی خود را تقویت کند.

وی ضمن به چالش کشیدن تهدیدات اخیر آمریکا علیه کشورش، در اظهاراتی تلویزیونی در یکی از شبکه‌های محلی افزود که دولتش قصد دارد استراتژی‌های جدیدی را برای تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور در سال جدید اعلام کند.

مادورو تصریح کرد که این تصمیمات پس از جلسه‌ای که با مقامات ارشد دولتی برگزار کرد، اتخاذ شده است. وی گفت که تحرکات نظامی آمریکا در منطقه دریای کارائیب تهدیدی علیه ونزوئلا است و این تحولات یکی از بزرگترین انگیزه‌های کشورش برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های دفاعی است.

به این ترتیب ونزوئلا قصد دارد چشم‌اندازی را با نام «طرح ۲۰۲۶» اجرا کند تا توانایی‌های کشور را در زمینه‌های امنیت و دفاع، سیاست‌های ارتباطی و سازماندهی اجتماعی تقویت کند.

از سوی دیگر، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که تهدیداتی که ونزوئلا اخیراً با آن‌ها مواجه شده است، این کشور را به سمت توسعه استراتژی‌های جدید و بازسازی نیروی شبه‌نظامی در داخل کشور سوق داده است.

او افزود که نیروهای دریایی ونزوئلا آمادگی و هوشیاری خود را روز به روز افزایش می‌دهند و آماده پاسخگویی به هرگونه حمله‌ای هستند که ممکن است کشور را هدف قرار دهد.

واشنگتن اخیراً از اعزام کشتی‌های جنگی و یک زیردریایی خود به سواحل ونزوئلا خبر داده است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا نیز گفت که ارتش برای عملیات نظامی جهت تغییر رژیم در ونزوئلا آماده است.

مادورو در پاسخ به این اقدامات، بسیج نیروهای ونزوئلا به تعداد ۴.۵ میلیون نفر در کشور را اعلام کرد و برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی آماده شد.