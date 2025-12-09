به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش صبح سه شنبه در دیدار با حسین عبدی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان، از برنامه‌ریزی برای سفر عبدی به اردبیل به‌منظور بررسی استعدادهای این رده سنی خبر داد.

به گفته نوتاش، در این دیدار وضعیت بازیکنان جوان استان مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد سرمربی تیم ملی جوانان برای انتخاب بازیکنان مستعد به اردبیل سفر کند.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد تمامی بازیکنان رده سنی جوانان در این اردو حضور داشته باشند تا سرمربی تیم ملی از نزدیک عملکرد آن‌ها را مشاهده و افراد شایسته را به اردوی تیم ملی دعوت کند.