  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۱

نوتاش: فوتبالیست‌های اردبیل زیر نظر سرمربی تیم جوانان ارزیابی می‌شوند

نوتاش: فوتبالیست‌های اردبیل زیر نظر سرمربی تیم جوانان ارزیابی می‌شوند

اردبیل- رییس هیات فوتبال استان اردبیل گفت:فوتبالیست‌های جوان اردبیل زیر نظر سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ارزیابی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش صبح سه شنبه در دیدار با حسین عبدی سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان، از برنامه‌ریزی برای سفر عبدی به اردبیل به‌منظور بررسی استعدادهای این رده سنی خبر داد.

به گفته نوتاش، در این دیدار وضعیت بازیکنان جوان استان مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد سرمربی تیم ملی جوانان برای انتخاب بازیکنان مستعد به اردبیل سفر کند.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد تمامی بازیکنان رده سنی جوانان در این اردو حضور داشته باشند تا سرمربی تیم ملی از نزدیک عملکرد آن‌ها را مشاهده و افراد شایسته را به اردوی تیم ملی دعوت کند.

کد خبر 6682807

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها