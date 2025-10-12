به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی تجلیل از اسطوره فوتبال اردبیل اظهار کرد: مراسم تجلیل از «محمود بایرامی» اسطوره فوتبال استان اردبیل ساعت ۲۰ روز پنچشنبه ۲۴ مهرماه با حضور مسئولین، پیشکسوتان فوتبال اردبیل و پیشکسوتان فوتبال باشگاه‌های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در تالار وزنه برداری شهدای مدافع حرم اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: محمود بایرامی یکی از بازیکنان ارزشمند و برجسته اردبیل پیشتر در تیم‌های ماشین سازی تبریز و چوکای انزلی زیر نظر مربیان شاخص ایران مرحوم ناصر حجازی و غفور جهانی در سطح اول فوتبال کشور حضور داشته است.

رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت: این مراسم به همت گروه پیشکسوتان اتحاد ۸ اردبیل و با همکاری اداره کل و هیات فوتبال استان و اداره ورزش شهرستان سرعین و تالار قصر سفید و تیم پیشکسوتان همای اردبیل برگزار می‌شود.

نوتاش قدردانی و ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال را یکی از رویکردهای اساسی هیات فوتبال استان عنوان کرد و گفت: در این راستا برنامه‌های مختلفی برگزار شده و همچنان تداوم خواهد داشت.