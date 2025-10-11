به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقات چهار جانبه فوتبال در اردبیل اظهار کرد: مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره «علیرضا آستانی» پیشکسوت فقید استان اردبیل با حضور تیم‌های پیشکسوتان تراکتوری سازی تبریز، ماشین سازی تبریز، قصر سفید اردبیل و همای اردبیل در استادیوم تختی اردبیل برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقات در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهر ماه در استادیوم تختی اردبیل برگزار خواهد شد و روز ۲۴ مهر تیم‌های تراکتورسازی تبریز و همای اردبیل در ساعت ۱۳ به مصاف هم می‌روند و ساعت ۱۵ همان روز تیم‌های پیشکسوتان قصر سفید اردبیل و ماشین سازی تبریز به مصاف هم خواهند رفت.

رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل گفت: برنده دو بازی در روز ۲۵ مهر دیدار فینال این مسابقات را برگزار خواهند کرد و قبل از بازی فینال مراسم یادواره شادروان علیرضا آستانی بازیکن پیشکسوت فقید استان با حضور مسئولین و پیشکسوتان فوتبال برگزار خواهد شد.

نوتاش ادامه داد: یکی از رویکردهای هیات فوتبال استان ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال و برگزاری مسابقات پیشکسوتان است وطبق برنامه ریزی های انجام شده این مسابقات وبرنامه ها برگزار خواهد شد.