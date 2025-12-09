به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان به نقل از مقامات دولت آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه و مداخله جویانه واشنگتن در امور داخلی کشورهای مستقل ادعا کرد: دولت ترامپ در حال کار روی برنامه‌هایی برای روز پس از برکناری مادورو (رئیس جمهور قانونی و منتخب ونزوئلا) است.

بر اساس گزارش ادعایی این رسانه، این برنامه‌ها بی سر وصدا و با نهایت پنهان کاری در حال تدوین هستند و شامل گزینه‌هایی برای پر کردن خلاء قدرت می‌باشند!

سی‌ان‌ان در این گزارش مدعی شد: مخالفان ونزوئلا برنامه‌هایی را برای پس از برکناری مادورو تدوین کرده و با مقامات دولت ترامپ به اشتراک گذاشته‌اند.

این در حالیست که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا پیشتر اعلام کرد که کشورش قصد دارد سال آینده، در چارچوب چشم‌اندازی که آن را «طرح ۲۰۲۶» نامیده است، توانمندی‌های دفاعی خود را تقویت کند.

وی ضمن به چالش کشیدن تهدیدات اخیر آمریکا علیه کشورش، در اظهاراتی تلویزیونی در یکی از شبکه‌های محلی افزود که دولتش قصد دارد راهبردهای جدیدی را برای تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور در سال جدید اعلام کند.

از سوی دیگر، ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا اعلام کرد که تهدیداتی که ونزوئلا اخیراً با آن‌ها مواجه شده است، این کشور را به سمت توسعه راهبردهای جدید و بازسازی نیروی شبه‌نظامی در داخل کشور سوق داده است.