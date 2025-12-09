۲۰ آذر مراسم ترحیم در آرامستان کاشان برگزار نمی شود

مصطفی حسنزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن «روز مادر» در روز پنجشنبه ۲۰ آذر سال جاری و افزایش قابل توجه حضور زائران در آرامستان دارالسلام اظهار کرد: در راستای ایجاد آرامش، تسهیل تردد و فراهمسازی محیط مناسب برای زیارت شهروندان، توصیه میشود خانوادهها برگزاری مراسم ختم، هفتم، چهلم و سالگرد را به روزهای پیش و یا پس از پنجشنبه موکول کنند.
وی با اشاره به سنت پسندیده زیارت اهل قبور در روز مادر و نقش این آرامستان در فراهمسازی فضای معنوی برای حضور خانوادهها ابراز کرد: هر سال در این روز، سازمان آرامستان های شهرداری کاشان شاهد حضور گسترده زائرانی است که برای زیارت مزار بستگانشان حاضر میشوند.
مدیرعامل سازمان آرامستانهای شهرداری کاشان تصریح کرد: برای اینکه این حضور معنوی با آرامش، بدون ازدحام و با امکان دسترسی مناسب همراه باشد، لازم است از همزمانی مراسمهای پرجمعیت با موج ورود زائران جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما به خانوادهها این است که در صورت لزوم برگزاری مراسم ترحیم یا سالگرد، برنامهریزی را به روزهای قبل از پنجشنبه بیستم آذر سال جاری انجام دهند تا روند تردد زائران تسهیل شود و اجرای مراسم نیز با کیفیت و آرامش بیشتری همراه باشد.
حسن زاده با بیان اینکه سازمان آرامستانهای شهرداری کاشان در روز مادر اقدامات ویژهای از جمله آمادهسازی مسیرهای تردد، تقویت خدمات، فضاسازی محیطی و ارائه خدمات مناسب به زائران را در دستور کار قرار داده است، افزود: هدف ما فراهم ساختن فضایی شایسته برای زیارت و ایجاد تجربهای آرام برای شهروندان است و همکاری شهروندان و خانوادهها نقش مهمی در تحقق این هدف دارد.
نظر شما