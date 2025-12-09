سازش پرونده ها دو برابر میانگین کشوری در کمالان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در ادامه بازدیدهای نظارتی خود از حوزههای قضائی استان امروز همراه با دادستان مرکز استان و جمعی از معاونین دادگستری استان برای بررسی کیفیت رسیدگیها و چگونگی اجرای اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و ارزشهای انسانی، ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه، از حوزه قضائی کمالان بازدید به عمل آورد.
آسیابی با بیان اینکه اجرای اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و ارزشهای انسانی از اولویتهای دادگستری گلستان است، تاکید کرد: همه واحدهای قضائی موظف به رعایت کامل آن هستند و در بازدید از حوزههای قضائی علاوه بر بررسی کیفیت و کمیت رسیدگیها، چگونگی عمل به این دستورالعمل و ساز و کارهای اجرایی برای تحقق کامل به این اصلاحیه، را بررسی و از مراجعان درباره آن، پرس و جو میشود.
وی با اشاره به اینکه آمار نشان میدهد کمالان، حوزه پیشرو در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است، افزود: در این حوزه قضائی ۸۱ درصد پروندهها در شورای حل اختلاف به سازش ختم میشود که نشان میدهد مردم این شهر، برای فرهنگ گفت و گو ارزش قائلند و ترجیح میدهند، اختلافات را با روشهای مسالمت آمیز حل کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر میانگین سازش پروندهها در کشور ۴۲ درصد است اما در کمالان این رقم تقریباً دو برابر است که جای تقدیر دارد.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه از تلاشها برای کاهش مدت زمان رسیدگی به پروندها خبر داد و گفت: کاهش مدت زمان رسیدگیها یکی از مصادیق تکریم مراجعان است و تلاش میکنیم با ساز و کارهای قانونی، مدت رسیدگیها را کوتاهتر کنیم.
آسیابی بر استفاده بیشتر از نهادهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استان هم خبر داد و گفت: از استانهای پیشرو کشور در صدور آرای جایگزین حبس هستیم و امسال بیش از سه هزار و ۵۰۰ هزار رأی جایگزین حبس در محاکم استان صادر و از ورود همین تعداد به زندان جلوگیری شده است.
