آغاز فعالیت ستاد پیشگیری جرایم انتخاباتی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی از برگزاری نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان خبر داد و اظهار کرد: این ستاد با هدف پیشگیری از تخلفات قبل، حین و پس از انتخابات، تضمین سلامت و امنیت انتخابات و هماهنگی ستادهای شهرستانی آغاز به کار کرده است.

وی افزود: مصوبات اولیه شامل زمان‌بندی جلسات، برنامه‌ریزی اقدامات پیشگیرانه و نظارت بر تمامی حوزه‌های قضائی استان است و در صورت بروز هرگونه تخلف، پرونده‌ها در شعب ویژه، طبق قانون رسیدگی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از تجارب قبل، انتخابات پیش‌رو نسبت به دوره‌های قبل شفاف‌تر و سالم‌تر برگزار خواهد شد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به مردم، آموزش مجریان و ناظران، و هماهنگی میان دستگاه‌ها از الزامات پیشگیری مؤثر است. هدف ما برگزاری انتخاباتی پرشور، قانون‌مند و اعتمادساز برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است