آزادی ۱۰ زن و مرخصی به مددجویان واجد شرایط

گرگان-دادستان مرکز استان گلستان از آزادی ۱۰ زن و مرخصی به مددجویان واجد شرایط در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد با حضور در بند نسوان زندان گرگان، از نزدیک پای صحبت‌های زنان مددجو نشست و مشکلات و دغدغه‌های آنان را بررسی کرد، زنانی که بسیاری از آنان مادر هستند و سال‌هاست از خانواده و فرزندان خود دور مانده‌اند.

دادستان مرکز استان گلستان گفت: طی بازدیدهای که انجام شده ۱۰ نفر از زنان، آزاد شدند.

وی با بیان این که آزادی این زنان، آغاز راهی تازه برای آنان است، افزود: برای همین امروز مدیرکل بهزیستی استان نیز در این بازدید حضور داشت تا در صورت نیاز این مددجویان از خدمات حمایتی پس از آزادی، از جمله اسکان امن و مشاوره‌های لازم برخوردار شوند.

رزاقی نژاد اظهار کرد: امروز ۱۰۳ مددجوی زن واجد شرایط نیز از مرخصی پنج روزه بهره‌مند شدند تا بتوانند در روز مادر کنار خانواده‌هایشان باشند.

