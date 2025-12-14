  1. استانها
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

تعیین تکلیف ۳۹ هزار خودرو و موتورسیکلت امسال در گلستان

گرگان-دادستان مرکز استان گلستان از افزایش سرعت تعیین تکلیف وسایل نقلیه موتوری توقیفی در پارکینگ های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی نژاد اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی دادستان کل کشور، و به منظور ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال و ترخیص وسایل نقلیه موتوری و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای، نظارت بر ساماندهی پاکینگ ها و نظارت بر فرایند قانونی ترخیص و یا تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی امسال به صورت ویژه در استان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به افزایش سرعت تعیین تکلیف و ساماندهی پارکینگ‌های استان، افزود: در نتیجه این اقدام از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۶ هزار دستگاه خودرو و نزدیک به ۱۲ هزار دستگاه موتورسیکلت تعیین تکلیف شدند.

دادستان مرکز استان گفت: در سال جاری مزایده پنج هزار و ۷۰۰ دستگاه موتورسیکلت هم که از زمان توقیف آنها بیش از چند سال گذشته است، برگزار شد و برای جلوگیری از ورود دوباره این موتورسیکلت‌های فرسوده و ناایمن به جاده‌های استان، با نظارت دادستانی همه اسقاط می‌شود.

