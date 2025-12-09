به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد دانشگر، نویسنده و پژوهشگر حوزه «روایت پیشرفت»، از انتشار کتاب جدیدش در این حوزه خبر داد و به دبیرخانه جایزه ملی روایت پیشرفت گفت: تاکنون دو کتاب در حوزه دانش‌بنیان و «روایت پیشرفت» نوشته‌ام. نخستین کتابم با عنوان «تندتر از عقربه‌ها حرکت کن»، به معرفی یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه مهندسی پزشکی و لوازم بیمارستانی اختصاص دارد. کتاب دومم با عنوان «به توان هایتک» درباره شرکتی است که در حوزه تعمیرات و ساخت مغزافزار توربین‌های تولید برق فعالیت می‌کند. مصاحبه‌ها و پژوهش این اثر را خودم انجام داده‌ام و نگارش آن بر عهده شبنم غفاری بوده است.

او ادامه داد: اکنون کتاب سومی در حوزه «روایت پیشرفت» در دست نگارش دارم که پژوهش، مصاحبه و تدوین آن را نیز شخصاً برعهده گرفته‌ام. این کتاب به معرفی شرکتی می‌پردازد که در حوزه بهینه‌سازی و هوشمندسازی مصرف انرژی شامل: گاز و برق فعالیت می‌کند؛ حوزه‌هایی که از مهم‌ترین مسائل امروز کشور ما به شمار می‌روند و این شرکت توانسته در این حوزه‌ها اقدامات موثری انجام دهد.

این نویسنده فعال در حوزه «روایت پیشرفت»، نشان دادن خوداتکایی و باور به توان داخلی را از اهداف کتاب خود دانست و بیان کرد: هدف من از نگارش این آثار، این بوده است که به دانش‌آموزان، دانشجویان و مخاطبانم نشان دهم در کشور ما نخبگان بسیاری وجود دارند که با انگیزه و روحیه خدمت در حوزه‌های مختلف علمی و دانشی فعالیت می‌کنند. سه شرکتی که درباره‌شان نوشته‌ام، در حوزه تخصصی خود با بهترین کشورهای جهان رقابت می‌کنند و در رده سوم یا چهارم شرکت‌های برتر دنیا قرار دارند.

با تکیه بر توان داخلی و تلاش مستمر می‌توانیم به کشورهای توسعه‌یافته برسیم

دانشگر در ادامه گفت: به‌نظر من این موضوع نقش بسیار مهمی در ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان و دانشجویان دارد؛ اینکه بدانند حتی در شرایط تحریم نیز می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی و تلاش مستمر روی پای خود بایستیم. اگر انگیزه و پشتکار داشته باشیم نه تنها می‌توانیم به کشورهای توسعه‌یافته برسیم بلکه می‌توانیم از آن‌ها پیشی بگیریم و به مرجع علم و دانش در جهان تبدیل شویم.

این نویسنده، با اشاره به مسیر پیشرفت اعضای این شرکت در حوزه هوشمندسازی انرژی، عنوان کرد: در مسیر نگارش این کتاب بیشتر از گفت‌وگو با افرادی استفاده کردم که مستقیماً در تولید این دانش و فناوری (هوشمندسازی انرژی) نقشی داشتند؛ چراکه هدف من نوشتن یک کتاب علمی و تخصصی درباره هوش مصنوعی، هوشمندسازی یا شتاب‌دهنده خطی نبود. در این کتابم قصد داشتم مسیری را روایت کنم که این افراد و گروه‌ها طی کردند؛ افرادی که شاید در دوران دانش‌آموزی یا دانشجویی، کسی آن‌ها را نخبه نمی‌دانست، اما امروز توانسته‌اند پیچیده‌ترین مسائل کشور را حل کنند.

دانشگر با اشاره به تجربه متفاوت اعضای این شرکت، تصریح کرد: وقتی با فعالیت این شرکت آشنا شدم، علاوه بر کار متفاوت و نوآورانه در حوزه بهینه‌سازی و هوشمندسازی انرژی، نکته‌ای بیش از همه توجه من را جلب کرد: مسیر رشد و پیشرفت این شرکت حاصل یک کار تیمی منسجم بود؛ تیمی که فعالیت خود را از دل یک مسجد آغاز کرده بود. این موضوع نگاه ما را نسبت به نقش مسجد و مجموعه‌های فرهنگی در فعالیت‌های دانش‌بنیان به طور جدی تغییر می‌دهد.

او، در پایان، درباره روند نگارش و تدوین این اثر گفت: نگارش کتاب تقریباً به پایان رسیده است و تنها اصلاحات نهایی باقی مانده است، و طی یک تا دو هفته آینده نسخه نهایی برای ناشر ارسال می‌شود.