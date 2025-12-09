به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود علیخانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از شهردار گرگان، شورای شهر، نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ستاد برگزاری این مراسم از ابتدای مهرماه تشکیل شده و کارها به‌صورت ستادی و تشکیلاتی با تشکیل ۹ کمیته تخصصی پیش می‌رود تا بتوانیم یک رویداد باشکوه و مردمی برگزار کنیم.

وی فلسفه اجرای این پیاده‌روی را ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی دانست و ادامه داد: هم‌زمانی این برنامه با ولادت حضرت زهرا (س)، هفته بسیج، سالگرد شهدای ۵ آذر گرگان و صدمین سال تأسیس شهرداری، اهمیت این مراسم را دوچندان کرده است. بنا داریم یاد و نام ۱۴ شهید و شهیده پنجم آذر را در این رویداد گرامی بداریم.

فرمانده سپاه گرگان با اشاره به تدارکات اجرایی افزود: کمیته امنیت مراسم تشکیل شده و برای انتقال شرکت‌کنندگان حدود ۵۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است. کمیته‌های نه‌گانه شامل ترابری، پشتیبانی، فرهنگی، رسانه، خدمات و… فعال شده‌اند و تمامی وظایف در قالب چک‌لیست‌های مشخص به آنها ابلاغ شده است.

علیخانی نقش رسانه‌ها را در برجسته‌سازی مفاخر گرگان و روایت صحیح تاریخ ۵ آذر بسیار مؤثر دانست و گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم ظرفیت رسانه ملی و محلی را به‌کار بگیریم تا هویت، تاریخ و سرمایه‌های معنوی شهر گرگان به‌خوبی منعکس شود.

وی با اشاره به پیشینه برگزاری این رویداد در سال‌های گذشته اظهار کرد: گرگان تجربه موفقی در سال ۱۳۹۵ دارد و اکنون نیز با همدلی و همکاری دستگاه‌ها، مقدمات برگزاری مراسم به‌طور کامل فراهم شده است.

فرمانده سپاه گرگان تأکید کرد: اگرچه امیدواریم شرایط جوی مساعد باشد، اما حتی در صورت بارش باران نیز برنامه بر اساس تصمیم ستاد و بررسی‌های نهایی اجرا خواهد شد. هدف ما برگزاری برنامه‌ای شایسته مردم گرگان، شهر قدمگاه امام حسن عسکری (ع) و شهر انتظار است.

علیخانی از همه دستگاه‌ها، مدیران و گروه‌های مشارکت‌کننده قدردانی کرد و گفت: پیاده‌روی بزرگ آذرماه تمرینی برای هم‌افزایی دستگاه‌ها و تجلی یک کار جمعی برای مردم است و تلاش می‌کنیم برنامه‌ای در شأن گرگان و نام بلند شهدای ۵ آذر برگزار کنیم.