دیدار استقلال و فولاد هرمزگان در جام حذفی به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ، پیرو وصول درخواست باشگاه استقلال مبنی بر تعویق دیدار جام حذفی با تیم فولاد هرمزگان پیش از تقابل آسیایی خود بدینوسیله با توجه به حضور تیم استقلال ایران در مسابقات لیگ قهرمانان سطح دو آسیا و دیدار حساس و تأثیرگذار نماینده فوتبال کشورمان با تیم المحروق بحرین در روز چهارشنبه ۳ دی ماه و از آنجایی که نتایج نمایندگان ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا در تعیین سهمیه کشورمان در رقابتهای فصول بعدی باشگاهی آسیایی تأثیرگذار خواهد بود بدین وسیله دیدار مورخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۴ جام حذفی باشگاههای کشور بین تیمهای استقلال و فولاد هرمزگان لغو میگردد. تاریخ برگزاری این دیدار از مرحله یک هشتم جام حذفی متعاقباً اعلام خواهد شد.
با اعلام سازمان لیگ زمان دیدار تیم های فوتبال استقلال و فولاد هرمزگان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به تعویق افتاد.
