۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

«نود و نهمین نفر» در کمتر از یک‌ماه به چاپ دوم رسید

چاپ دوم کتاب «نود و نهمین نفر» نوشته‌ محمد حکم‌آبادی با پژوهش نیلوفر نصیری‌فر و با محوریت روایت مستند زندگی شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا، از سوی انتشارات راه‌یار روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که نخستین‌بار در آبان‌ماه منتشر شده بود، با توجه به استقبال مخاطبان و نوع روایت متمایز آن، در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. کتاب «نود و نهمین نفر» تلاش دارد فصل تازه‌ای در حوزه آثار مرتبط با مدافعان حرم بگشاید و روایتی متفاوت، صمیمی و خواندنی از زندگی یک شهید جوان ارائه دهد.

در این کتاب، نویسنده با نگاهی نزدیک و مستند، فرازونشیب‌های زندگی مهدی موحدنیا ـ جوانی از سبزوار که مسیرش با تصور عمومی از شهدا تفاوت داشت ـ را به تصویر می‌کشد. موحدنیا با آغاز جنگ سوریه و حملات داعش وارد عرصه دفاع از حرم شد و به‌عنوان نیروی اطلاعات‌عملیات در دمشق فعالیت کرد. او سرانجام در نبرد بوکمال و در آخرین درگیری‌های مدافعان حرم با داعش به شهادت رسید.

