به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که نخستینبار در آبانماه منتشر شده بود، با توجه به استقبال مخاطبان و نوع روایت متمایز آن، در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. کتاب «نود و نهمین نفر» تلاش دارد فصل تازهای در حوزه آثار مرتبط با مدافعان حرم بگشاید و روایتی متفاوت، صمیمی و خواندنی از زندگی یک شهید جوان ارائه دهد.
در این کتاب، نویسنده با نگاهی نزدیک و مستند، فرازونشیبهای زندگی مهدی موحدنیا ـ جوانی از سبزوار که مسیرش با تصور عمومی از شهدا تفاوت داشت ـ را به تصویر میکشد. موحدنیا با آغاز جنگ سوریه و حملات داعش وارد عرصه دفاع از حرم شد و بهعنوان نیروی اطلاعاتعملیات در دمشق فعالیت کرد. او سرانجام در نبرد بوکمال و در آخرین درگیریهای مدافعان حرم با داعش به شهادت رسید.
نظر شما