به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «امواج ارادهها» به قلم راضیه عزیزی که به همت انتشارات راهیار منتشر شده است، با روایتی مستند از دستاوردها و پیشرفتهای انقلاب اسلامی، به چاپ هجدهم رسیده و با تیراژ هزار نسخه روانه بازار نشر شده است. این کتاب همچنین به زبان عربی تحت عنوان «امواج الهمم» ترجمه شده و در کشورهای عراق، لبنان و دیگر کشورهای عربی مورد استقبال قرار گرفته است.
«امواج ارادهها» دستچینی از خاطرات مستند است که به کالبدشکافی بخشی از دستاوردها و پیشرفتهای درخشان انقلاب اسلامی میپردازد؛ خاطراتی که میکوشند نشان دهند از چه مسیری عبور کردهایم، در چه جایگاهی ایستادهایم و افق پیشرو کدام است. بسیاری از این روایتها، با وجود نقش مهمی که در اثبات پیشرفتها داشتهاند، در لابهلای خبرها و تحلیلهای روزمره و کلیشهای مغفول مانده بودند و گردآوری و بازخوانی آنها ضرورتی جدی به نظر میرسید.
خاطرات این کتاب بر اساس موضوع، در پنج فصل «صنایع نظامی»، «صنعت هستهای»، «علوم پزشکی»، «دیپلماسی و مدیریت» و «فناوری و صنعت» ساماندهی شده است. در برخی از این حوزهها، پیشرفتهای حاصلشده بهطور ویژه با تلاش و اراده شخصیتهای دانشمند و فعال گره خورده و از همین رو، بخشی از خاطرات به بررسی ابعاد شخصیتی این افراد اختصاص یافته است. با وجود آنکه محور برخی روایتها بر اشخاص استوار است، برای حفظ انسجام و نظم ساختاری کتاب، چینش مطالب بر مبنای موضوع انجام شده است.
انتشارات راهیار با همکاری واحد بینالملل دفتر مطالعات جلهه فرهنگی انقلاب اسلامی، این کتاب را به زبان عربی با عنوان «امواج الهمم» منتشر کرده است. این ترجمه، شامل خاطرات کوتاه از دستاوردهای کشور در حوزههایی مانند صنایع موشکی، پزشکی، داروسازی و صنایع مادر است و با استقبال مخاطبان در عراق، لبنان و دیگر کشورهای عربی مواجه شده است.
نظر شما