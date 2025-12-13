به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، صبح امروز (شنبه) نشست مشترک علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با حجت السلام علی ملانوری رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور به منظور توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی در کانون‌های فرهنگی مساجد در محل ستاد برگزار شد.

علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیت بدنی در کانون مساجد اظهار داشت: با انعقاد تفاهم‌نامه و اجرای برنامه‌های ورزشی در مساجد می‌توان ضمن پیشگیری از بیماری‌ها و کاهش هزینه‌های درمان فضایی امن و جذاب برای جوانان فراهم کرد. طرح‌هایی مانند «ایستگاه‌های ورزشی محله‌ای» و «پیاده‌روی‌های گروهی» با محوریت مساجد امکان دسترسی آسان به ورزش همگانی را برای همه فراهم می‌کنند. برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی این فعالیت‌ها باید به‌طور سازمان‌یافته و تحت نظارت مساجد انجام شود. استفاده از سامانه‌های ثبت‌نام و حضور مربیان معتمد، ضمن ایجاد نظم، از بروز مشکلاتی مانند اختلاط نامناسب یا بی‌حجابی پیشگیری می‌کند.

وی در خاتمه اظهار داشت: مساجد با بهره‌گیری از فضاهای خود مانند سالن‌ها و حیاط‌ها می‌توانند کانون ورزش همگانی باشند. برنامه‌هایی مانند مسابقات بین‌کانونی در ماه رمضان، بازی‌های فکری و ادغام ورزش با برنامه‌های معنوی مانند نماز جماعت باعث جذب جوانان و تقویت پیوند بین عبادت و سلامتی خواهد شد.

ملانوری در حاشیه این دیدار اظهار داشت: اعتراف می‌کنم غفلت عمیقی در توجه به ورزش در مساجد وجود دارد. به عنوان کسی که سه دهه در حوزه مساجد فعالیت داشته‌ام می‌بینم که کمتر از ۱۰ درصد از ائمه جماعات و هیئت‌امنای مساجد، ورزش و سلامت را امری مهم در کنار امور عبادی می‌دانند. این در حالی است که زمانی مسجد پایگاه حکمرانی و فعالیت‌های گسترده بود، اما امروز نقش آن فقط به امر عبادی محدود شده است.

او ادامه داد: مساجد ظرفیت بالایی برای توسعه ورزش همگانی و پیشگیری از بیماری‌هایی مانند دیابت و سرطان دارند، اما این ظرفیت مغفول مانده است. تنها موارد محدودی مانند برخی امامان جمعه یا برنامه‌های پراکنده مانند جام رمضان در دهه ۷۰ را شاهد هستیم. این در حالی است که ورزش همگانی نیاز به تخصص خاصی ندارد و می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه، به ویژه سالمندان که بخشی از مراجعه‌کنندگان مساجد هستند، کمک کند. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها و استفاده از فرصت‌هایی مانند ماه‌های معنوی و برنامه‌های اعتکاف، بتوانیم ورزش را به‌طور جدی در مساجد نهادینه کنیم. باید هرچه سریع‌تر حجم عملیاتی تفاهم نامه و برنامه مشترک بین فدراسیون و ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد کشور تعریف و اجرایی بشود.

علیرضا مهدوی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی ضمن معرفی ظرفیت‌های مشترک اجرایی فدراسیون گفت: ما با هدف ایجاد یک طرح پایدار ورزشی برای محلات، بر روی طرح ملی «ماوا» (مرکز ایستگاه‌های ورزشی ایران) تمرکز کرده‌ایم. این طرح در سه فاز ایستگاه‌های ورزشی در پارک‌ها، مساجد و دانشگاه‌ها اجرا می‌شود تا امکان دسترسی آسان به ورزش همگانی را در هر نقطه از شهر فراهم کند. شهروندان می‌توانند از طریق یک سامانه، نزدیک‌ترین ایستگاه ورزشی (در پارک یا مسجد) را یافته و در برنامه‌های آن شرکت کنند. این سیستم نه‌تنها فعالیت بدنی را توسعه می‌دهد، بلکه باعث جذب مردم به فضاهایی مانند مساجد نیز می‌شود. برای مربیان و شرکت‌کنندگان نیز خدمات حمایتی مانند لباس مشخص و کارت عضویت در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در این نشست نیلی مسئول امور ورزش ستاد هماهنگی کانون فرهنگی هنری مساجد کشور، کریمی مسئول روابط عمومی ستاد، جهانگیری مشاور عالی امور ورزشی ستاد، حامد حسین زاده مدیر روابط عمومی فدراسیون حضور داشتند.