  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

گراسیموف: بیش از ۷۰۰ کیلومتر در منطقه عملیات ویژه نظامی را آزاد کردیم

گراسیموف: بیش از ۷۰۰ کیلومتر در منطقه عملیات ویژه نظامی را آزاد کردیم

رئیس ستادکل ارتش روسیه اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه در ماه دسامبر بیش از ۷۰۰ کیلومتر در منطقه عملیات ویژه نظامی را آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، «والری گراسیموف» رئیس ستادکل ارتش روسیه در نشستی با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در خصوص وضعیت منطقه عملیات ویژه نظامی در سخنانی اعلام کرد: نیروهای مسلح روسیه تقریباً در سراسر جبهه‌ها در منطقه عملیات ویژه در حال پیشروی هستند. نیروهای مسلح روسیه در ماه دسامبر بیش از ۷۰۰ کیلومتر در منطقه عملیات ویژه نظامی را آزاد کردند.

رئیس ستادکل ارتش روسیه در این خصوص ادامه داد: نیروهای مسلح روسیه با موفقیت در حال پیشروی در عمق خطوط دفاعی دشمن در منطقه عملیات ویژه هستند. مجموعاً ۶ هزار و ۴۶۰ کیلومتر مربع و سیصد و ۴۴ شهرک طی سال جاری تحت کنترل نیروهای مسلح روسیه قرار گرفته است.

«والری گراسیموف» سپس اضافه کرد: نیروهای مسلح روسیه به طور فعال در شهر کراسنی لیمان در حال پیشروی هستند. روند آزادسازی کنستانتینوفکا توسط نیروهای مسلح روسیه همچنان ادامه دارد. دشمن با انجام ضدحمله در برخی مناطق و استفاده گسترده از پهپادها، تلاش می‌کند تا پیشرفت نیروهای مسلح روسیه را کُند کند.

کد خبر 6706412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها