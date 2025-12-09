تیموری: زنان و مادران نقشی کلیدی در تحقق عدالت آموزشی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، میترا تیموری صبح سهشنبه در جلسه مشترک شورای آموزش و پرورش و نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی خراسان جنوبی بر نقش حیاتی زنان در پیشبرد اهداف آموزشی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: زنان، بهویژه مادران یکی از ارکان اصلی تربیت نسل آینده هستند و تأثیر آنها در شکلگیری جامعهای با ارزشهای اخلاقی و اجتماعی بسیار مهم است.
وی با اشاره به تلاشهای مؤثر دولت و مسئولان استان در ارتقای سطح آموزش و پرورش، افزود: با وجود تمامی چالشها، استان خراسان جنوبی همواره در صف مقدم توسعه عدالت آموزشی و ارتقای شرایط تحصیل دانشآموزان قرار داشته است.
تیموری بیان کرد: این استان با همت و تلاش فعالان آموزشی خود، به یکی از نمونههای موفق در زمینه مدرسهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی تبدیل شده است.
وی به ضرورت توجه به مشکلات خاص زنان و دختران در جامعه اشاره کرد و گفت: زنان به ویژه زمانی که وارد عرصه اجتماع میشوند، با چالشهای مختلفی مواجه هستند و علاوه بر مسئولیتهای خانوادگی، زنان باید بتوانند در محیطهای آموزشی و شغلی نیز حضور مؤثر و فعال داشته باشند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش به تأمین امکانات رفاهی و تجهیز مدارس بهویژه برای دختران و دانشآموزان مناطق محروم استان اشاره کرد و افزود: مهم است که فضاهای آموزشی ویژهای برای دختران و دانشآموزان مناطق کمتر توسعهیافته ایجاد کنیم و این مسئله به ویژه در مدارس شبانهروزی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تیموری به چالشهای موجود در مدیریت اوقات فراغت دانشآموزان نیز اشاره کرد و گفت: مدیریت صحیح اوقات فراغت و ایجاد برنامههای ارتقایی برای دانشآموزان، به ویژه دختران، یکی از راههای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی و دینی در میان نسل آینده است.
وی اظهار کرد: اگر تمامی نهادها و مسئولان در راستای تقویت آموزش زنان و دختران گام بردارند، میتوانیم به اهداف بلندمدت عدالت آموزشی در کشور دست یابیم.
