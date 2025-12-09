بندرعباس آماده میزبانی از استقلال تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد شفیعی در جریان بازدید از ورزشگاه ۲۰ هزار نفری خلیج فارس بندرعباس اظهار کرد: با انگیزه، جدیت و توان مدیریتی که در مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان هرمزگان و هیئت فوتبال استان مشاهده کردم، به برگزاری این مسابقه در بندرعباس بسیار خوشبین هست.

وی بیان کرد: رفع نواقص زیرساختی ورزشگاه برای بازی تیم‌های استقلال و فولاد هرمزگان با سرعت و دقت در حال انجام است و روند آماده‌سازی مجموعه ورزشی خلیج فارس بندرعباس به شکل مطلوبی پیش می‌رود.

مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی فوتبال کشور در ادامه به موضوع احتمال تعویق مسابقه اشاره کرد و گفت: در خصوص درخواست باشگاه استقلال تهران برای تغییر زمان بازی، تصمیم‌گیری نهایی طی ۴۸ ساعت آینده اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: این تصمیم با هماهنگی سازمان‌های مسؤول و بر اساس ملاحظات فنی و اجرایی اتخاذ خواهد شد.

مسئول برگزاری مسابقات جام حذفی همچنین درباره حضور بانوان در این دیدار حساس اظهار کرد: با توجه به فضای مناسب ورزشگاه خلیج فارس و هماهنگی‌های در حال انجام، امیدواریم شاهد حضور بانوان هوادار در این مسابقه باشیم.

به گفته وی، فراهم شدن شرایط حضور زنان در ورزشگاه می‌تواند گامی مهم در مسیر تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه فرهنگی ورزش در استان هرمزگان باشد.

این بازدید با هدف بررسی امکانات فنی، امنیتی و رفاهی ورزشگاه خلیج فارس انجام شد و مسؤولان استانی نیز در جریان این بازدید بر آمادگی کامل هرمزگان برای میزبانی شایسته از این رویداد ملی تاکید کردند.

طبق قرعه‌کشی انجام گرفته مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی در محل سازمان لیگ فوتبال، فولاد هرمزگان با استقلال تهران به میزبانی بندرعباس با هم به رقابت خواهند پرداخت.